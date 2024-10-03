Дилер назвал главные отличия между Kia Sportage из Китая и Казахстана

Почему разница в цене между китайским Kia Sportage и кроссовером казахстанской сборки разница в цене достигает полумиллиона рублей, какие главные отличие между комплектациями - об этом рассказал сайт Autonews, пообщавшись с дилером.

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По словам дилера, проблем с китайскими "Спортейджами" не было за два года, которые их возят в Россию. За почти 4,1 млн рублей предлагается полноприводный кроссовер белого цвета с 238-сильным турбомотором и 8-ступенчатой АКП, с кожаным салоном, цифровым кластером приборной панели и мультимедиа, бесключевым доступом и другими "богатыми" опциями.

Sportage из Казахстана в комплектации Luxe стоит дороже - от 4 550 000 рублей без учёта спецпрограмм. У модели тоже есть система полного привода, двигатель более простой - 150-сильный атмосферник объёмом 2,0 литра. "Китайцы" меньше подходят для нашего рынка (из-за отсутствия зимнего пакета - прим. "РГ"), а вот такой Luxe - один из лучших вариантов. Тканевый салон, не такая крутая приборка, зато все русифицировано и греется. Движок, который у нас на рынке более десяти лет, есть CarPlay/Android Auto", - рассказал менеджер одного из автосалонов.

Однако купить Kia Sportage в аналогичной версии Luxe, собранный в Казахстане, можно по цене китайского. Есть и более доступные варианты - от 3,8 млн рублей, но они на переднем приводе.

Пока цены держат, но в конце месяца в связи с повышением утильсбора, их перепишут, а количество ввозимых авто снизится.

И одной из главной проблем для покупателя является отсутствие официальной гарантии, а при покупке так называемой "дилерской гарантии" клиент рискует просто выбросить деньги на ветер, так как при возникновении проблем в большинстве случаев получит ответ: "негарантийный случай".