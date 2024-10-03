В России стартовали проверки ГАИ по нечитаемым номерам

По всей России начались регулярные рейды под названием «Чистый номер». Владельцы нечитаемых номеров могут получить предупреждение или минимальный штраф в размере 500 рублей. В некоторых случаях можно лишиться прав. Наказание предусмотрено статьей 12.2 КоАП РФ.

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В настоящее время действует требование, когда все цифры и буквы переднего и заднего номера в дневное время должны быть читаемы с расстояния 20 метров, или только заднего номера – в ночное время. Если неразличима всего лишь одна буква или цифра, номер читаемым не считается.

При подозрении на умышленное сокрытие номера инспектор может оштрафовать водителя на пять тысяч рублей или лишить прав на срок до 3 месяцев, что грозит тем, кто загрязняет номер или залепляет его листвой или снегом, картоном, использует специальный устройства или переворачивает его.

В случае особой находчивости автовладельца, который подтёр или дорисовал цифру или букву, госномера считаются подложными. Здесь последует штраф в размере 2 500 рублей. Управление автомобилем с такими номерами грозит лишением прав сроком до одного года.

Уже в ближайшее время в действие будет введено безальтернативное лишение прав на срок от 1 года до 1,5 лет для водителей, применяющих для скрытия госномеров различных устройств, а также попавшихся на повторном нарушении части 2 статьи 12.2 КоАП РФ. Этот законопроект был принят Госдумой 1 октября 2024 года.