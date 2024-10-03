Toyota вложит полмиллиарда долларов в разработку летающего такси

Toyota инвестирует 500 млн долларов в разработку летающего такси. Toyota Motor объявила о новом раунде инвестиций в американскую компанию Joby Aviation, специализирующуюся на беспилотном воздушном такси с вертикальным взлетом и посадкой. Toyota не в первый раз вкладывается в Joby, но грядущий транш будет крупнейшим в истории сотрудничества компаний: с ним общий объем инвестиций японцев вырастет до 894 миллионов долларов.

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Средства Toyota, которая сотрудничает с Joby Aviation уже почти семь лет, пойдут на поддержку сертификации коммерческого производства аэротакси. В августе 2024 года Joby подтвердила, что четвертый из пяти этапов процесса завершен более чем на треть. В обмен Toyota получит акции американского стартапа.

Недавно с производственной линии Joby в Калифорнии сошел третий прототип летательного аппарата. Их оснащают электрическими и водородными силовыми установками. Демонстрационное водородно-электрическое воздушное такси в ходе тестов смогло пролететь без дозаправки более 900 километров.

Joby планирует более чем втрое увеличить калифорнийский завод, а также расширять географию будущих поставок. Так, она надеется продавать свои такси в Австралию, Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Испытания Joby не всегда были удачными. Два года назад беспилотный летательный аппарат разогнался до 435 километров в час и разбился. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, так как полет управлялся дистанционно.