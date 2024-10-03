АвтоВАЗ модернизировал линию сборки Lada Vesta. Как сообщает пресс-служба автогиганта, на главном конвейере между пятой и шестой вставками появился траволатор — движущаяся бесступенчатая полоса (как, например, в авэропортах, больших торговых центрах и т.п.). Именно здесь сосредоточено большое количество постов, где работа проходит спиной вперёд.

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На 30-метровом отрезке установили синхронизированную с движением основного конвейера дорожку. В итоге, сотрудник просто двигается вместо с кузовом автомобиля, не совершая шагов назад. Благодаря нововведению, рабочий процесс стал намного более эргономичным.

Известно, что такие траволаторы со временем также появятся на других конвейерных линиях: на этом настаивают служба охраны труда и руководство автосборочного комплекса. В компании такие улучшения называют «проявлением производственной гибкости».

Кстати, ранее АвтоВАЗ повысил зарплаты рабочим: стало известно, что российский автопроизводитель увеличил оклады по рабочим специальностям почти до 100 тысяч рублей