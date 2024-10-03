АвтоВАЗ заявил о необходимости защитить рынок от дешевых импортных авто

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил о необходимости защитить рынок РФ от дешевых иномарок. Такое мнение он высказал на заседании Регионального совета Санкт-Петербургского регионального отделения Союза машиностроителей России.

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«Российские машиностроители готовы исполнить поставленные задачи. Но здесь крайне важно, чтобы государство поддержало нас через точечную донастройку законодательства, через меры защиты рынка от импортного демпинга, а также через льготные займы ФРП, гранты и субсидии. Особенно это важно в условиях драматически высокой ключевой ставки Центробанка», — заявил он.

Соколов добавил, что задача производителей — подсказывать ведомствам и министрам, какие меры нужно принять для поддержки отечественного автопрома.

До этого сообщалось, что индексация утилизационного сбора в России приведет к подорожанию всех автомобилей, а не только тех, которые ввозятся в страну.

«Его платят абсолютно все заводы в стране и те, кто ввозит сюда транспорт. Другое дело, что отечественным производителям эти деньги возвращают, но не на 100%, и не сразу. Поэтому цены вырастут», — рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

По его словам, рост цен затронет и подержанные машины. Он уточнил, что при удорожании новых авто покупатели могут пойти на рынок б/у, что спровоцирует повышенный спрос и увеличение стоимости транспорта.