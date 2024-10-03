От экс-главы Nissan потребовали вернуть роскошную яхту

Суд Британских Виргинских островов предписал экс-главе Nissan Карлосу Гону вернуть роскошную яхту и выплатить Nissan $32 млн за причиненный компании ущерб. Об этом сообщает motor1.com. Отмечается, что яхта была куплена на деньги от финансовых махинаций Гона.

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Яхта Navetta 37, построенная на заказ компанией Ferretti, имеет семь ванных комнат, пять главных кают и четыре каюты для экипажа.

В конце 2018 года в Японии топ-менеджер автопроизводителя был обвинен в финансовых махинациях и помещен под арест. Гон отверг обвинения и заявил, что дело сфабриковано руководством Nissan в целях воспрепятствования слиянию японской компании с французским автопроизводителем Renault.

В 2019 году Гон сбежал из-под домашнего ареста в Японии на родину в Ливан. Он вылетел туда на частном самолете, спрятавшись в крупногабаритный кофр для аудиоаппаратуры.

В 2023 году Гон подал иск против Nissan на сумму более $1 млрд.

Иск с требованием выплатить крупную компенсацию был подан в прокуратуру Ливана. В своем заявлении Гон обвинил Nissan, две другие компании и 12 конкретных лиц в преступлениях, включая клевету, диффамацию (распространение порочащих сведений в печати), а также фабрикацию вещественных доказательств.