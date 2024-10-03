Exeed переписал ценники на свои кроссоверы

Кроссоверы Exeed стали дороже на 50−60 тысяч рублей. Китайский бренд премиальных автомобилей Exeed поднял цены на кроссоверы RX, TXL и VX. Они стали дороже на 50−60 тыс. рублей или на 0,8−1,5%, сообщает портал Avtonovostidnya.ru. У двух моделей — RX и VX изменилась стоимость нескольких комплектаций, а у автомобиля TXL дорожали все версии.

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Цены поднялись на две комплектации из четырёх у кросс-купе Exeed RX. Цены изменились на версии с классическим восьмиступенчатым «автоматом». Так, комплектация Premium стала дороже на 50 тыс. рублей и теперь продаётся за 5,26 млн рублей. Flagship подорожал на те же 50 тыс. рублей до 5,41 млн рублей.

Стоимость комплектаций Prestige и Platinum с «роботом» не извенилась — 4,6 млн и 4,9 млн рублей соответственно.

Кроссовер Exeed VX стал дороже во всех версиях, кроме базовой. Исполнение Prestige по-прежнему стоит 5,6 млн рублей. А топовая версия President с шестиместным или семиместным салоном стала дороже на 60 тыс. рублей. Так, версия на шесть мест теперь стоит 6,05 млн рублей, а на семь мест — 6,35 млн рублей.

Кроссовер Exeed TXL подорожал на 60 тыс. рублей во всех комплектациях. Теперь цены на автомобиль варьируются от 4,05 млн до 4,66 млн рублей.