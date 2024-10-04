Toyota переносит старт производства электромобилей в США до 2026 года

Toyota пересматривает планы по выпуску машин в США. Руководство Toyota Motor приняло решение о переносе начала производства электромобилей в Северной Америке на первую половину 2026 года из-за корректировки конструкции и сокращения продаж электромобилей.

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Поставщики японского автопроизводителя узнали об этом чуть раньше. Речь о первой модели электромобиля — трёхрядном внедорожнике на аккумуляторных батареях, который планировалось собирать на заводе в Кентукки. Первоначально речь шла о второй половине 2025 года. Но перебои с поставками и проблемы с управлением вынудили Toyota изменить планы.

Автопроизводитель планировал к 2030 году начать производство в Северной Америке электрических внедорожников Lexus, но отказался от этой идеи в пользу поставок готовых автомобилей в США из Японии.

По словам представителя компании, в течение следующих двух лет Toyota собирается представить в США от пяти до семи моделей электромобилей на аккумуляторных батареях.

В феврале текущего года для реализации программы электрификации Toyota инвестировала в свой завод в Кентукки 1,3 миллиарда долларов.

Ранее была названа российская машина, которая обошла Toyota по продажам. Автоэксперт Егор Васильев называет эту машину «вершиной эволюции отечественного заднего привода» и «неубиваемым реликтом советской эпохи». Который год лидером российского вторичного рынка остаётся модель, которую сняли с конвейера 12 лет назад. Речь про ВАЗ-2107, которых к 1 июля этого года в России насчитывалось 1 470 000 единиц. По словам Васильева, максимально простой, приспособленный к любым условиям, ситуациям и не всегда качественному сервису ВАЗ-2107 в два раза обходит показатели продаж любимого всеми японского бренда Toyota.