В РФ замечен в продаже новый седан Toyota Avalon

В РФ поступили в продажу новые седаны Toyota Avalon по цене от 3,6 млн рублей.

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В России начали продавать новые седаны Toyota Avalon, цены на которые стартуют от 3,6 млн рублей. Это предложение подойдет тем, кто ищет альтернативу привычной Toyota Camry. Компания из Владивостока привезет под заказ седан 2023 года выпуска за указанную сумму.

Модель оснащена 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 178 л.с., вариатором Direct Shift и передним приводом. Хотя состав комплектации не раскрыватеся, ожидается, что она включает датчики света, адаптивный круиз-контроль, климат-контроль, бесключевой доступ и мультимедийную систему с сенсорным дисплеем. Двухлитровые Avalon 2022 года предлагаются и официальным дилером из Саратова по цене от 3 650 000 рублей.

Более мощная версия с 2,5-литровым мотором на 209 л.с. стоит от 3 925 000 рублей, доступна только под заказ. Седан Toyota Avalon начали завозить в Россию по параллельному импорту в 2022 году как альтернативу ушедшей Camry, при этом автомобиль превышает ее по длине и колесной базе. Обе модели построены на одной платформе GA-K семейства TNGA, что обеспечивает им схожие ходовые качества.