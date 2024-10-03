XM провалился: суперкроссовер продается хуже других моделей BMW

Суперкроссовер BMW XM продается хуже всех прочих моделей марки. Это следует из данных о продажах за третий квартал 2024 года, которыми поделился баварский автопроизводитель. Согласно отчету, за три месяца мощный гибридный вседорожник спортивного подразделения M разошелся в количестве 307 штук, что на 30,7 процента меньше, чем за тот же период 2023 года. Для сравнения: даже такая нишевая модель, как родстер Z4, продается лучше — его результат 443 экземпляра.

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О том, что дела у модели BMW XM, которая присутствует на рынке всего пару лет, идут из рук вон плохо, сообщалось еще летом этого года. По итогам второго квартала модель оказалась в минусе на 29,5 процента, а продажи составили 537 единиц. Слабый спрос ставит под сомнение целесообразность разработки преемника XM, но актуальный гибрид наверняка останется в строю как минимум до конца жизненного цикла — то есть примерно до 2027 года.

Падение спроса наблюдается по всем маркам, принадлежащим BMW. Так, продажи моделей легковой линейки снизились в третьем квартале на пять процентов, внедорожники потеряли 8,5 процента, а продажи MINI рухнули на 33 процента. Отдельно стоит отметить, что продажи третьей серии снизились на 13,7 процента, даже несмотря на недавнее обновление.

В плюсе третий квартал завершили упомянутый Z4 (+64 процента), 5-Series (44,7 процента), 2-Series (25,6 процента) и X4 (41,8 процента). В целом же продажи BMW в июле-сентябре сократились на 2,1 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года.