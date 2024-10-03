Эксперт рассказал, как выбрать Kia Ceed с пробегом

Kia Ceed второго поколения вошёл в подборку лучших хэтчбеков с пробегом при бюджете до 800 тысяч рублей. Эксперт "ЗР" Сергей Зиновьев рассказал, какие версии этой пятидверки будут оптимальным выбором.

© Российская Газета

Купить Киа Сид в пределах указанной суммы можно 2012-2013 годов выпуска с пробегом от 120 тысяч км. Зиновьев утверждает, что неудачных агрегатов у хэтчбека нет.

Их список представлен "атмосферниками" G4FA/G4FG 1.4 (100 л.с.) и 1.6 (129 л.с.), поломки которых чаще всего возникают из-за нарушений условий эксплуатации. Задиры цилиндров, как и у всех машин Kia и Hyundai возникают из-за разрушения нейтрализатора, который нужно заменить вовремя. Этот момент лучше сразу уточнить у владельца, так как обозначенные пробеги "от 120 тысяч км" обязывают в большинстве случаев провести замену или удаление данного элемента.

Младший мотор идёт в паре только с МКП, у которой часто текут сальники. Также МКП есть в паре с мотором 1.6 литра, для него также доступен гидроавтомат A6GF1. Ресурс всех агрегатов - свыше 250 тысяч км, уверяет эксперт.

К минусам модели Зиновьев отнёс нежную подвеску, часто перегорающие лампочки, быстрый износ сидений. В качестве плюсов выделены хорошее оснащение, достойное сопротивление коррозии, доступность ремонта и запчастей.