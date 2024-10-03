Tesla прекращает выпуск самого доступного седана Model 3

Доступная по цене Tesla Model 3 выведена из продажи. На сайте Tesla появилась информация, что в США больше не доступен для заказа самый бюджетный компактный седан Model 3, стоимость которого составляла 38 990 долларов.

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Так как никаких официальных комментариев от компании-производителя нет, эксперты считают, что объявление связано с повышением пошлин на китайский импорт, введённый американскими властями, включая 100% пошлину на электромобили и 25% на аккумуляторы для электромобилей и основные минералы.

Дело в том, что в модели Model 3 Standard Range Rear-Wheel Drive используются литий-железо-фосфатные (LFP) аккумуляторные элементы, поставляемые из Китая. Кроме того, транспортные средства, в состав которых входят любые компоненты китайского производства, не имеют права на правительственный налоговый кредит в размере 7500 долларов.

Ранее стало известно, что в сферу интересов японского автогиганта Toyota попал калифорнийский стартап Joby Aviation. Ведущий автопроизводитель мира убеждён, что будущее за летающими автомобилями, именно поэтому активно инвестирует в разработку этого вида транспорта. Сотрудничество с Joby Aviation началось ещё в 2020 году. С тех пор Toyota уже инвестировала в проект 384 тысячи долларов. На днях было объявлено о новом вложении в размере 500 тысяч долларов, часть из которых поступит в Joby в конце этого года, остальные – в 2025 году.