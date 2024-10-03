Электромотоциклу удалось побить четыре рекорда скорости

Мотоциклу RW-5 Voxan удалось побить четыре рекорда скорости. Об этом сообщает New Atlas.

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Речь идет об электробайке весом до 150 кг. Результаты должна подтвердить Международная мотоциклетная федерация (FIM). Транспортное средство было разработано в сотрудничестве между Университетом штата Огайо и Venturi Group.

Французский гонщик Луи-Мари Блондель разогнался до 271,515 км/ч на дистанции 1 км и до 271,323 км/ч на дистанции 1,6 км на версии RW-5 без обтекателя.

В другой модели мотоцикл развил скорость до 289,787 км/ч на дистанции 1 км и до 289,738 км/ч на дистанции 1,6 км.

RW-5 Voxan является электрическим мотоциклом, оснащенным 80-киловаттным двигателем с постоянными магнитами и жидкостным охлаждением. Питает транспортное средство литий-ионный аккумулятор. Транспортное средство развивает мощность 107 л.с. и крутящий момент 180 Нм.

Ранее сообщалось, что, по данным агентства «Автостат», на начало июля 2024 года в России зарегистрировали 2,18 млн мотоциклов. Краснодарский край является лидером по данному показателю (111,4 тыс. единиц).