Пассажиры стали меньше общаться с таксистами

Роскачество: у клиентов возросли требования к вежливости водителей такси.

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Центр цифровой экспертизы Роскачества провел тестирование семи мобильных сервисов для заказа такси по 133 критериям, оценив их функциональность, качество и безопасность. Согласно социологическому исследованию, 83% пользователей (чуть меньше, чем в прошлом году) предпочитают «Яндекс Go».

В то же время доля тех, кто выбирает «Ситимобил», за год сократилась более чем вдвое. В 2024 году уменьшилось количество пассажиров, желающих общаться в поездке — с 59,2% до 51,9%.

Однако пользователи стали охотнее поддерживать разговор, если таксист сам первым начнет беседу: 15,8% в этом году по сравнению с 10,8% в прошлом. Сравнительно с 2023 годом требования к вежливости и поведению водителей возросли. В то же время меньшее количество опрошенных обращает внимание на опрятность внешнего вида таксиста и его пристегнутый ремень. Пассажиры также стали замечать больше негативных моментов.

Увеличилось число недовольных высокими ценами на такси в плохую погоду на 10,6%, а случаи, когда таксисты приезжают не по адресу, возросли на 15,5%. Почти 40% пользователей оставляют чаевые только изредка, и такое же количество вообще не дает чаевых. При этом еще меньше людей стали делать это регулярно по сравнению с прошлым годом. Исследование охватывает приложения для вызова такси в российских городах-миллионниках, доступные на Android и iOS.