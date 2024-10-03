Роскачество: удовлетворенность поездками в такси в РФ растет на протяжении трех лет

СИРИУС /Федеральная территория/, 3 октября. /ТАСС/. Рост удовлетворенности пассажиров поездками в такси отмечается в России на протяжении последних трех лет, при этом пользователи услуг хотели бы иметь больше информации о водителях, сообщил в ходе пленарной сессии международной конференции Taxi-2024 в Сириусе заместитель руководителя Роскачества Антон Куканов.

"В целом, если смотреть на удовлетворенность поездками за последние три года, то мы видим, что средний рейтинг растет. Не очень большими темпами, но, тем не менее, виден рост", - сказал Куканов.

Как отметил замруководителя Роскачества, наиболее раздражающими факторами, по мнению пользователей, являются отмена заказов, просьбы оплатить поездку наличными, переводом или поставить водителю максимальную оценку по итогам заказа. При этом пассажиры отмечают, что хотели бы иметь возможность выбора водителя перед заказом, доступ к информации о его стаже, времени, проведенном за работой в смену, особенностях здоровья, например, о нарушениях слуха. Также пользователи высказываются за отмену у водителей возможности активировать режим ожидания, пока он не подъехал к клиенту.

В ходе пленарной сессии заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский в свою очередь подчеркнул, что среди актуальных проблем российского рынка такси остается монополизация услуг. По его мнению, этот процесс неизбежно приведет к увеличению цен на услуги такси и снижению безопасности поездок.

"Мы уже видим, что в Москве у нас остался практически один агрегатор, он хорошо работает. Но монополия - это всегда плохо <…> это структура, которая разрушает экономику, разрушает страну. Монополизация рынка приведет к увеличению цены, снижению безопасности, к тому, что мы разрушим те связи, которые нам так необходимы", - добавил депутат Госдумы.

Международная конференция Taxi-2024 проходит на федеральной территории Сириус 3-4 октября. Мероприятие проводится с 2017 года, оно объединяет представителей таксопарков, федеральных и региональных органов исполнительной власти, служб по вызову такси и профильных общественных организаций.