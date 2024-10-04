В Госдуме хотят исправить дефекты закона о такси

В Госдуме хотят исправить недочёты в законе о такси. Российские депутаты обратили внимание на проблемы в области таксомоторных перевозок. В частности, из-за закона «О такси» рынок активно начал перемещаться в «серую» зону, особенно это касается самозанятых водителей. Власти же, в свою очередь, вынуждены искать способы стимулировать перевозчиков вернуться в легальное поле.

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По мнению депутатов, необходимо смягчить ряд избыточных требований, указанных в законе. Например, до тех пор, пока не появится возможность полного перехода на дистанционный медицинский и технический осмотры, предложено сократить частоту прохождения проверок. Вместо этого в электронный путевой лист предложено встроить опросник для водителей относительно состояния транспортного средства и самочувствия таксиста.

Кроме того, предложено обязать агрегаторов блокировать автомобили, на техническое состояние которых поступают жалобы от пассажиров.

Сегодня законодательство требует проводить процедуры ежедневно — в небольших городах сделать это невозможно, так как банально нет для этого инфраструктуры.

Также предложено разрешить самозанятым водителям не оклеивать свои личные машины и не вносить их в реестр такси. По мнению депутатов, в последнем случае транспортное средство теряет порядка 200-300 тысяч рыночной стоимости при перепродаже.

Ранее стало известно, что в РФ таксисты отказываются от агрегаторов и «уходят в тень». На российском рынке задействованные в пассажирских перевозках водители активно переходят в серую зону и принимают заказы в мессенджерах и соцсетях. На это влияет повышение требований к самозанятым перевозчикам, высокие комиссии от агрегаторов и растущая стоимость услуг. Власти же обеспокоены значительными потерями для бюджета.