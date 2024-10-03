Марка Oting опровергла уход с российского авторынка

В компании Sinomach опровергли "Российской газете" уход марки Oting из России из-за повышения утильсбора с 1 октября.

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"В период с марта по сентябрь под брендом Oting передано клиентам более 500 автомобилей в ценовом сегменте 4,5 млн рублей. Это свидетельствует о стабильном спросе на продукцию бренда, динамика спроса в сентябре составила 24%. Причем автомобиль нишевый - рамный внедорожник Oting Паладин, созданный на основе большого японского внедорожника.

Концерн Sinomach активно развивает бренд Oting и его модельный ряд и готовится представить в октябре новую модель - Oting Palasso, автомобиль из сегмента pick-up hardtop. В скором времени запланирован выход компактного кроссовера и крупноразмерного внедорожника.

В ноябре мы представим второй бренд, из сегмента премиум, конкурента Li auto", - рассказал "РГ" официальный представитель Sinomach и бренда Oting Алексей Кожухов.

Ранее, напомним, в России на 70–85% выросли ставки утилизационного сбора. Платеж поднялся для новых импортных легковых, грузовых и коммерческих автомобили. Сильнее всего подорожают машины с агрегатами объемом от двух и от трех литров - сразу в 1,8 раза, до 1,6-2,3 млн рублей в зависимости от объема.