Седан Ford Taurus получил новую силовую установку

Клон китайского Mondeo теперь доступен не только в «традиционной» версии, но и в виде гибрида.

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Нынешний крупный седан Ford Taurus в строю с 2022-го, его продают исключительно на Ближнем Востоке. Четырехдверка не разработана с нуля – это переименованный китайский Ford Mondeo, который дебютировал в том же году. Выпуск обеих моделей налажен в Поднебесной на заводе СП Форда и компании Changan. Прежде Taurus был доступен исключительно с бензиновой турбочетверкой 2.0. Теперь же гамму расширили: на ближневосточный рынок вышел гибридный седан HEV, то есть без возможности подзарядки от электросети. К слову, в КНР исходный Mondeo обрел аналогичную версию в 2023-м. Одновременно объявлено о том, что «традиционный» Taurus перешел в следующий модельный год.

В состав установки Ford Taurus Hybrid входят турбочетверка 1.5 (188 л.с.), 65-сильный электромотор и электромеханический вариатор. Двухлитровый двигатель «традиционного» Taurus сейчас выдает 242 л.с., он работает в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом. Отметим, у моторов и стандартного, и бензоэлектрического Ford Mondeo свои настройки. Привод же в любом случае только передний.

В плане дизайна гибрид и чисто бензиновый Taurus друг от друга ничем не отличаются. Оба варианта предложены в трех комплектациях – Ambiente, Trend и Titanium. Базовая четырехдверка имеет 18-дюймовые колеса, светодиодную оптику, однозонный климат-контроль, объединенные в табло 8-дюймовую виртуальную приборку и тачскрин мультимедиа диагональю 13,2 дюйма, шесть подушек безопасности, камеру заднего вида, обычный круиз-контроль.

Начиная с версии Trend появляются двухзонный «климат», адаптивный «круиз», системы автоторможения и слежения за разметкой. Топовый Taurus Titanium – это 19-дюймовые диски, беспроводная зарядка и камеры кругового обзора. А вот гигантское табло почти на всю ширину передней панели, которое есть у Mondeo в Китае, ближневосточному седану так и не досталось.

О планах поставлять Ford Taurus в другие регионы марка по-прежнему не сообщала. Исходный актуальный Ford Mondeo тоже пока так и остался китайским эксклюзивом.