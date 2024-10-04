Стало известно, когда Geely Emgrand сменит название

Полюбившийся таксистам Geely Emgrand превратится в Belgee S50. Как сообщает белорусский портал ABW.by, китайский седан Geely Emgrand, представленный в России и Беларуси, уже в конце нынешнего года трансформируется в Belgee S50. По словам директора СЗАО «БелДжи» Геннадия Свидерского, в настоящее время завод готовится к запуску производства модели под собственным брендом. С появлением S50 линейка Belgee разрастется до трех моделей.

© Motor.ru

Слухи о том, что Geely Emgrand следом за дореформенным Coolray и Atlas Pro выведут под марку Belgee, ходят с прошлого года. Теперь же эта информация подтверждена официально: в конце 2024-го седаны с новыми эмблемами начнут сходить с конвейера белорусского завода. Что станет с Эмграндом, который в настоящее время продается в России и пользуется популярностью у таксистов, пока неизвестно. Сейчас Geely Emgrand поставляют к нам из Китая, а не с «Белджи».

В России Emgrand предлагается с 1,5-литровым бензиновым «атмосферником» мощностью 122 лошадиные силы двумя коробкам передач две на выбор — пятиступенчатой «механикой» и шестидиапазонным автоматом. По состоянию на начало октября модель стоит от 2 112 990 до 2 592 990 рублей, что делает ее самой доступной в локальной линейке.

В Беларуси же, помимо бензинового варианта, планируется выпускать и битопливную модификацию седана — прототип такого автомобиля показали ранее этой осенью. Emgrand CNG (по всей видимости, в дальнейшем его переименуют в S50 CNG) — это проект тольяттинской ГК «АТС», а именно ее белорусской «дочки» «АТС — Белавто». Новинка разрабатывается совместно с «Трансгаз Беларусь», «Газпромом» и рядом технологических партнеров.

Появление седана с газобаллоным оборудованием ожидается ближе к концу этого года.