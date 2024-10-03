В Великобритании восстановили самый старый Bentley T-Series

В Великобритании удалось восстановить самый старый Bentley T-Series. Машина долгое время хранилась под чехлом, и у нее не было салона, однако британский производитель успешно отреставрировал седан, сообщает «Авто Mail.ru».

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Портал напоминает о том, что компания Bentley начала работу над моделью T-Series в 1958 году и в сентябре 1965 года выпустила первую машину из этой серии. Экземпляр с заводским индексом SBH1001 использовали в качестве тестового образца. Его выставляли на Парижском автосалоне в том же году, однако после этого он загадочно исчез почти на 60 лет.

Когда машина наконец была обнаружена, в британской компании выяснили, что это самый первый и, следовательно, самый старый из уцелевших Bentley серии T. Восстановление машины Bentley P&A Wood заняло у специалистов около полутора лет.

«6,23-литровый V8 мощностью 225 л.с. сохранился в хорошем состоянии, поэтому ему потребовалось только техобслуживание, а коробке передач — незначительные регулировки», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в России появилась возможность приобрести Bentley S2 1962 года с увеличенной колесной базой. Соответствующее объявление опубликовали на Auto.ru. Особенность модели заключается в том, что она построена специально для принцессы Дубая.