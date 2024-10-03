Завод АГР в Петербурге произвел в феврале-сентябре более 17 тыс. автомобилей Solaris

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. "Автомобильный завод АГР" в Санкт-Петербурге за февраль-сентябрь 2024 года произвел более 17 тыс. автомобилей Solaris. Об этом говорится в сообщении компании АГР.

"За неполные 9 месяцев 2024 года на "Автомобильном заводе АГР" в Санкт-Петербурге было произведено 17 020 автомобилей бренда Solaris", - отмечается в сообщении.

С марта по сентябрь было продано 13,8 тыс. этих автомобилей.

В феврале 2024 года на бывшем заводе Hyundai в Петербурге запустили производство автомобилей под новым брендом Solaris. Сейчас дилерская сеть Solaris насчитывает 81 действующего партнера в 55 городах России.