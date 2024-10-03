Названы проблемы, с которыми могут столкнуться покупатели подержанных "китайцев"

На вторичном рынке китайские бренды занимают малую долю (3%), которая, по прогнозам экспертов, может значительно вырасти в ближайшие годы. Но покупатели подержанных автомобилей из КНР могут столкнуться с рядом проблем.

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Как отмечают "Известия", в июле 2024 года пятерка самых популярных на классифайдах китайских брендов состояла из Changan UNI-K, Chery Tiggo 7 Pro, Geely Coolray, Haval F7 и F7X. Все это - модели с пробегом в возрасте до 10 лет. Возглавивший топ-5 Changan UNI-K имел самую высокую среднюю цену - 2,94 млн рублей, и самый длинный срок продажи - в среднем 50 дней.

В августе в лидерах остались Changan UNI-K, Geely Coolray и Haval F7, к ним прибавился Geely Monjaro. Этот кроссовер стал самой дорогой моделью в списках июля и августа - 3,66 млн рублей. Средний срок продажи "китайцев" увеличился на девять дней.

По мнению экспертов, вторичный рынок массово и заметно наполнится автомобилями из КНР к 2026 году. Владельцы автомобилей в возрастом 3-4 года начнут менять их на новые модели. Как уточняет директор департамента автомобилей с пробегом ГК "Автодом" и ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Гришаков, в 2025 году доля китайских брендов увеличится до 5%, а в 2026-ом - до 7-9% рынка автомобилей с пробегом.

Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков отмечает, что по итогам 2024 года на российских дорогах появится 1 млн новых китайских машин. Эксперт уверен, что наплыва стоит ожидать через 3-4 года так как срок пользования автомобилем увеличивается, и эта тенденция может усугубиться.

Пока возраст большинства китайских легковушек в России не превышает двух лет. Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр считает, что в будущем покупатели подержанных машин из КНР могут столкнуться со множеством проблем. В частности, связанными с коррозией и электроникой. Пока непонятно, сколько китайские авто могут "прожить" в российских условиях.

Управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк говорит, что при покупке подержанной китайской машины есть риск нарваться на автомобиль, которые вывели из таксопарка или каршеринга. В идеале искать подержанный автомобиль из Китая без пробега по России. Но пока таких машин на вторичном рынке мало.

Ранее "РГ" писала, что россияне рассказали, что не хотят покупать китайские авто, но им приходится.