Уничтоживший динозавров астероид оказался не единственным

Один из двух прототипов Macintosh, ставший самым дорогим компьютером Apple, проданным на аукционе, будет повторно выставлен на аукцион Bonhams 23 октября 2024 года. Компьютер под номером M0001 является первым прототипом Macintosh, а его отличительной особенностью является наличие 5,25-дюймового дисковода Twiggy (FileWare) вместо 3,5-дюймового дисковода, который был представлен с Macintosh в 1984 году. В 2019 году M0001 ушел с молотка на аукционе Bonhams за $150 075 (около 14,1 млн руб.), установив мировой рекорд, который до сих пор не был побит. Материнская плата Macintosh 128K, подписанная Стивом Джобсом и Джефом Раскином, была продана за $132 049, а компьютер Macintosh SE, использованный Стивом Джобсом в Next, купили за $126 375. Сейчас специалисты оценивают M0001 в $80-120 тыс. По легенде, Стив Джобс приказал уничтожить предсерийные Macintosh с 5,25-дюймовым Twiggy, когда понял, что дисководы могут сбоить. Утверждается, что выставленный на аукцион экземпляр был спасен от уничтожения разработчиками программы MacWrite. 25 января 2014 года компьютер был выставлен на праздновании 30-летия Mac, где его включили и использовали Стив Возняк и несколько членов оригинальной команды разработки Macintosh.