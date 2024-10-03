Представлен Manhart MHXM 900: больше мощности и стиля для BMW XM

Германское тюнинг-ателье Manhart Performance попыталось сделать флагманский кроссовер от BMW M GmbH более привлекательным, доведя его мощность до 900 л.с. и поработав над внешностью.

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Plug-in гибридный кроссовер BMW XM дебютировал два года назад и вызвал массу дискуссий по поводу его внешность — многим поклонникам баварской марки она, мягко говоря, пришлась не по душе. Технические характеристики BMW XM тоже оказались далеко не рекордными, а конструкция — заурядной, но в 2023 году гамму пополнила топовая версия Label Red, у которой отдача 4,4-литрового бензинового битурбомотора V8 увеличена с 489 л.с. и 650 Нм до 585 л.с. и 750 Нм, а максимальная совокупная отдача гибридной силовой установки выросла с 653 л.с. и 800 Нм до 748 л.с. и 1000 Нм. Первую «сотню» BMW XM Label Red набирает за 3,8 с, максимальная скорость с опциональным пакетом M Driver’s Package составляет 290 км/ч.

Увы, продаётся BMW XM вяло, особенно на своей производственной родине — в США: с января по сентябрь этого года здесь, по данным самой компании BMW, продано только 1385 экземпляров этого кроссовера (-14,2% по сравнению с АППГ), даже нишевый родстер BMW Z4 расходится лучше — реализовано 1471 шт. (+1,2%). Для сравнения скажем, что BMW X5 за тот же период разошёлся в США тиражом 46 025 шт. (-11,3%). В Европе дела у BMW XM идут получше: его продажи здесь с января по август этого года, по данным JATO Dynamics, составили 2448 шт. (+35%), но это тоже, прямо скажем, очень скромный результат.

Ателье Manhart Performance, для которого тюнинг BMW является основой бизнеса, разумеется, не могло обойти стороной BMW XM и немножко над ним поколодовало — в результате на свет появился кроссовер Manhart MHXM 900, он сделан как раз на базе топовой версии Label Red. Специалисты Manhart не трогали электрическую часть силовой установки BMW XM Label Red, но снабдили двигатель V8 собственным блоком управления MHtronik и ярко звучащей выхлопной системой Akrapovic, в результате чего максимальная совокупная отдача силовой установки выросла до 900 л.с. и ﻿1200 Нм﻿. По желанию клиента Manhart может выжать из V8 ещё больше «лошадок» и предложить вместо коллектора Akrapovic собственную выпускную систему из нержавеющей стали.

Дорожный просвет кроссовера уменьшен за счёт новых пружин H&R. Тормоза на демо-образце Manhart MHXM 900 стоковые, но по желанию заказчика можно установить более мощные. Стоковые колёса у BMW XM Label Red максимум 23-дюймовые, а компания Manhart оснастила его собственными 24-дюймовыми «катками» Concave One чёрного глянцевого цвета. Размерность шин на передней оси — 295/30 ZR 24, на задней — 355/25 ZR 24.

Новый обвес кузова у Manhart, как водится, сделан из углепластика, в комплект входят развитый передний спойлер, вставки в воздуховоды, новые рамки ноздрей, расширенные пороги, новый двойной спойлер на багажной двери, новый задний диффузор, накладки на задний бампер и фирменная виниловая оклейка Manhart. В салоне по сравнению со стоковой машиной существенно расширен карбоновый декор на передней панели, центральном тоннеле и рулевом колесе.

Цены на свои модели Manhart традиционно не объявляет, исходный BMW XM Label Red сейчас стоит в Германии от 203 000 евро.