Chevrolet Colorado откажется от самого маломощного двигателя

Из моторной линейки пикапа 2025 модельного года исчезла 240-сильная турбочетвёрка, остался только вариант с отдачей 314 л.с.

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Американская марка Chevrolet, входящая в состав концерна GM, выпускает пикап Colorado с 2003 года. За прошедшее время модель дважды сменила генерацию, актуальный среднеразмерный грузовик третьего поколения дебютировал летом 2022 года, а в продажу в Штатах поступил в начале 2023-го. По данным сайта Goodcarbadcar.net, за первые три квартала 2024-го было продано около 70,7 тыс. экземпляров, что в 1,5 раза больше, чем в январе-сентябре прошлого года.

Очевидно, не все версии пикапа продавались хорошо. Так, Chevrolet Colorado 2025 модельного года лишили базового и наименее мощного двигателя. Напомним, изначально грузовик третьего поколения оснащался бензиновой турбочетвёркой объёмом 2,7 литра, отдача которой была равна либо 240, либо 314 л.с., а максимальный крутящий момент – 351, 529 или же 583 Нм. В пару ко всем версиям предлагается восьмиступенчатый гидромеханический автомат, привод – полный или задний.

В прошлом году Колорадо лишили среднего варианта с крутящим моментом 529 Нм. Теперь стало известно, что в следующем модельном году у Chevrolet Colorado не будет версии со стартовым 240-сильным мотором. Теперь грузовик будет доступен клиентам только с 314-сильной турбочетвёркой, максимальный крутящий момент которой равен 583 Нм. Такой автомобиль способен буксировать до 3493 кг, а её грузоподъёмность равна 776 кг. Для сравнения, у стартового варианта эти показатели составляли 1588 и 676 кг соответственно.

В Chevrolet не дали пояснения сокращению линейки Colorado. Можно предположить, что большинство покупателей пикапа 2024 модельного года делали выбор в пользу топ-версии, так как цены не очень сильно разнились – она дороже базовой всего на 1285 долларов (эквивалентно примерно 122,4 тыс. рублей по текущему курсу). Цена актуального базового Colorado на американском рынке равна 29 800 долларов (около 2,84 млн рублей).

Ещё в компании могли решиться на отказ от базового мотора из-за того, что у «близнеца» GMC Canyon и ранее была только самая мощная версия «начинки», а выпускают модели, конечно, на одном конвейере. Очевидно, отправление 240-сильной версии в отставку позволит упростить производственный процесс, и, вероятно, сократит производственные издержки.

Напомним, в прошлом году был представлен экстремальный Chevrolet Colorado ZR2 Bison. Топ-версия была разработана вместе с компанией American Expedition Vehicles (AEV), которая занимается оффроудным тюнингом. По сравнению со стандартной версией ZR2 пикапу заметно улучшили геометрическую проходимость и его способность воспринимать ударные нагрузки.