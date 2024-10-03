В России начались продажи грузовиков Forland

В РФ начались продажи грузовиков Forland. Компания АО «МБ Рус» объявила о старте продаж на российском рынке китайских грузовых автомобилей. Линейка бренда включает в себя три модели под индексами 3, 8 и 12.

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Базовая 3,5-тонная модель Forland 3 является прямым конкурентом отечественной ГАЗели. В движение машину приводит 2,5-литровый турбодизель мощностью 154 лошадиные силы и 420 Нм крутящего момента, с которым сочетается 6-ступенчатая механическая трансмиссия.

Покупатели смогут выбрать между версиями с колёсной базой 3 000, 3 360 и 3 800 мм, а грузоподъёмность, в зависимости от модификации, достигает 1,5 или 1,6 тонны.

Восьмитонный автомобиль Forland 8 в движение приводит развивающий 152 силы и 491 Нм турбодизель объёмом 3,8 литра, работающий в связке с 6-диапазонной «механикой». Такая машина будет предложена с колёсной базой 3 800 или 4 500 мм и грузоподъёмностью от 4,6 до 4,7 тонны.

© Forland

Флагманом линейки марки станет Forland 12. Полная масса грузовика составляет 11 990 кг, а под капотом грузовика размещаются 4,5-литровый двигатель на «тяжёлом» топливе с отдачей 209 лошадиных сил и 760 Нм и 8-ступенчатая «механика».

Покупателю доступны варианты с расстоянием между осями, равным 5 150 или 5 750 мм, а грузоподъёмность — 7,1 или 7,4 тонны. Кроме того, заказчик может установить заводскую надстройку длиной 8 500 мм без увеличения базы.

Автомобили оснащаются кондиционером, подрессоренным водительским креслом с подогревом, мультимедийным комплексом с камерой заднего вида, круиз-контролем, и также функцией подогрева топливной системы. Самая компактная модель также оборудована функцией принудительного прожига сажевого фильтра.

Опционально на большегрузы можно установить независимый отопитель кабины, а покупателю будет предложено несколько вариантов надстроек.