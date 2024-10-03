Ford выступает против жестких норм на продажи электромобилей

Ford призывает к пересмотру стандартов: электроавтомобили под угрозой

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Ford и другие автомобильные гиганты вступают в конфликт с законодательными требованиями по продажам электромобилей, обращаясь за поддержкой к национальным правительствам. Компания обратилась к британским властям с предложением ослабить нормы, которые обязывают производителей реализовать к 2025 году 25% электромобилей от общего числа продаж, пишет 32CARS.RU.

Лиза Бранкин, представляющая Ford в Великобритании и Ирландии, подчеркивает, что нынешний спрос на электрокары слишком слаб, чтобы достигать таких амбициозных показателей без дополнительных стимулов. Согласно планам на 2024 год, Ford должен продать 22% своих машин с электрическим приводом и 10% электрофургонов, однако эти цели кажутся неосуществимыми.

В качестве меры поддержки, Ford предлагает уменьшить НДС на электромобили и продолжить программы субсидий для электрических фургонов. Производитель сталкивается с проблемами, которые могут серьезно подорвать его способность выполнять экологические обязательства в срок.