Китайская компания оценила возможность сборки автомобилей в России

Производство автомобилей бренда Jetour в России дало бы китайскому бизнесу много преимуществ. Об этом заявила в беседе с Autonews замгендиректора «Джетур Мотор Рус» Екатерина Зарубина.

Как уточнила специалист, высококонкурентный автомобильный рынок России является важным для компании. Она не рассказала, имеются ли у производителя планы по открытию производства в стране.

Сейчас марка Jetour представлена в России рядом моделей кроссоверов. Речь идет о X50, X70 Plus, X90 Plus, Dashing и T2. Самый бюджетный из них — X50. Стоимость данной модели начинается от 1,99 млн рублей. При этом самым дорогим автомобилем этой марки является T2, его цена стартует от 3,95 млн.

Ранее «Российская газета» со ссылкой на опрошенных дилеров сообщила, что с российского рынка после повышения утильсбора могут уйти несколько китайских автобрендов. Как отмечалось, покинуть страну могут маловостребованные среди граждан страны китайские марки, например, модели Livan и FAW.