Solaris уверенно набирает обороты на российском авторынке

Solaris удалось закрепить за собой 3 место в сегменте седанов.

Пресс-служба ГК «АГР» сообщила, что с февраля по сентябрь 2024 года на автомобильном заводе в Санкт-Петербурге было собрано 17 020 автомобилей бренда Solaris.

За почти семь месяцев текущего года было продано 13 779 машин этой марки. Доля автомобилей Solaris, реализованных с использованием собственных финансовых инструментов, среди которых рассрочка, индивидуальное кредитование, trade-in, превысила 25%. По внутренним данным компании, Solaris удалось закрепить за собой 3 место в классе седанов.

По словам генерального директора ГК «АГР» Алексея Калицева, при запуске производства девять месяцев назад перед предприятием была поставлена задача справиться с высококонкурентной средой и обеспечить хорошие продажи автомобилей нового бренда. Продуманная стратегия, а также высокая локализация производства, организованная по технологии полного производственного цикла с сохранением всех международных стандартов качества, позволила почти удвоить продажи моделей Solaris за последние три месяца.

В ближайшей перспективе производителя — углубление локализации производства, расширение дилерской сети и развитие новых цифровых сервисов.

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