Toyota ежедневно продает около 800 седанов Camry

Слухи о конце седанов преждевременны: Toyota Camry продает более 800 авто в день

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Toyota Camry продолжает удерживать лидерство на рынке седанов, противореча ожиданиям о спаде популярности этого сегмента. По данным за третий квартал 2024 года в США, продажи этой модели возросли на 1,7% до 22 934 единиц. С начала года рост составил 4,4%, с общим числом продаж 227 576 автомобилей, пишет SPEEDME.RU.

С января по сентябрь Toyota реализовала в среднем 833,6 Camry в день, показывая впечатляющую устойчивость в сегменте. Corolla, другой популярный седан от Toyota, также показал хорошие результаты с ростом на 6,9% за аналогичный период, достигнув 177 092 проданных единиц, что в среднем составляет 648,6 автомобилей в день. Эта модель доступна не только в седане, но и в хэтчбеке и спортивной версии. Несмотря на успехи седанов, кроссоверы и внедорожники продолжают доминировать на рынке. Например, продажи Toyota RAV4 за тот же период выросли на 15,7%, достигнув 350 331 единицы.

Эти достижения в продажах седанов лишь часть глобального успеха Toyota, которая в 2023 году вновь стала лидером мирового автопрома с продажами 9 483 137 автомобилей. Продажи Lexus, премиального бренда компании, увеличились на 132%, достигнув 824 258 единиц.