GM отзывает сотни Buick Envision 2024 года

Проблема с маркировкой заставила GM отозвать сотни Buick Envision 2024 года

© GM

Автопроизводитель General Motors объявил о необходимости отзыва 527 автомобилей модели Buick Envision 2024 года. Проблема заключается в том, что эти транспортные средства были выпущены без обязательных информационных этикеток, на которых должны быть указаны данные о шинах и допустимой полной массе автомобиля (GVWR). Эти наклейки являются обязательными согласно требованиям безопасности США. Проблему выявил один из дилеров в Техасе.

Производство Buick Envision осуществляется на заводе SAIC-GM в Китае, а задача по установке меток была возложена на компанию AMPORTS Inc. Нарушение было выявлено в августе 2024 года, когда обнаружили, что несколько автомобилей прибыли без этих ключевых информационных наклеек.

По данным 32CARS.RU, General Motors уже предоставила дилерам инструкции для установки недостающих меток, и для владельцев автомобилей эта процедура будет выполнена бесплатно. Официальные уведомления для владельцев планируется отправить 11 ноября 2024 года.