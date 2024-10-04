Из обновленной Lada Largus сделали вместительный минивэн

«Промтех» представил минивэн Lada Largus Roof второго поколения. Впервые нижегородский производитель презентовал Lada Largus Roof под занавес 2021 года: от стандартных фургонов и универсалов исполнение Roof отличается высокой пластиковой крышей, которую «Промтех» делает своими силами. А сейчас готов улучшенный вариант «Руфа» на базе рестайлингового «Ларгуса».

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Как выяснила редакция Quto, пластиковая надстройка нового образца имеет более совершенную конструкцию. Кроме того, дизайнеры «нарисовали» крышу более органичной формы, но для установки такого «колпака» третий оконный проём исходного кузова теперь приходится спиливать.

В 7-местном исполнении Lada Largus Roof 2024 года выпуска стоит 2 650 000 рублей. У него трансформируемые сиденья задних рядов, притом третий можно полностью снять. В движение минивэн приводит 106-сильный атмосферный мотор, которому ассистирует 5-ступенчатая «механика».

В августе «Промтех» получил 40 обновлённый машин для дальнейшей переделки. Охотнее всего Largus Roof приобретают полиция, медики, а также кинологические службы. Кроме того, в гамме компании есть и чисто грузовые версии для транспортных компаний.

Между тем, россияне распробовали Lada Largus ижевской сборки: в стране заметно вырос спрос на самую практичную модель марки Lada.