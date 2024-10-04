Solaris анонсировал повышение локализации бывших Kia и Hyundai

Группа компаний "АГР" рассказала об итогах присутствия на российском рынке за неполные девять месяцев 2024 года и поведала о дальнейших планах.

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С февраля по сентябрь 2024 года на "Автомобильном заводе АГР" (бывший завод Hyundai) было произведено более 17 тысяч автомобилей Solaris, их реализация стартовала в марте, и её объём составил 13 779 автомобилей.

"Несмотря на недавнее появление на российском автомобильном рынке по результатам 9 месяцев 2024 года (согласно внутренней оценке компании) Solaris удалось закрепить за собой 3 место в классе седанов", - сообщили в пресс-службе "АГР".

"В ближайшей перспективе мы сделаем акцент на углублении локализации производства и развитии новых цифровых сервисов, а также продолжим расширение географии своего присутствия", - заявил гендиректор группы компаний "АГР" Алексей Калицев.

В настоящее время в России насчитывается 81 дилерский центр в 55 городах.

Модельный ряд Solaris представлен седанами HS и KRS - Hyundai Solaris и Kia Rio соответственно, их стоимость начинается от 2 010 000 и 2 068 000 рублей. Кроссовер Solaris HC (Creta) стоит от 2 597 000 рублей, кросс-хэтч Solaris KRX обойдётся в 2 094 000 рублей.