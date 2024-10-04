Представлена еще одна версия кроссовера Citroen Basalt

Концерн Stellantis расширил географию продаж своего кросс-купе – новинка добралась до Латинской Америки. Там модель предложена с трехцилиндровым атмосферником 1.0 или турботройкой аналогичного объема. Полного привода у пятидверки нет.

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Купеобразный паркетник Citroen Basalt – это третий продукт проекта C-Cubed, разработанного специально для развивающихся рынков. Пятидверка присоединилась к хэтчбеку Citroen C3 и кроссоверу C3 Aircross (не путать с одноименными моделями для Европы). Выпуск машин семейства одновременно ведется в Индии и Бразилии. На индийский рынок «купе» вышло в августе текущего года. Ну а теперь Basalt добрался до бразильских дилеров. К слову, ожидается, что позже кросс-купе появится и в других странах: Индия будет отвечать за экспорт в Азию и Африку, а Бразилия – в остальные страны Латинской Америки.

В плане дизайна индийский и бразильский кроссоверы друг от друга в целом не отличаются. Корма у Базальта, разумеется, оригинальная, а вот спереди он повторил родственный Citroen C3 Aircross с традиционным кузовом. Длина предназначенного для Бразилии Citroen Basalt равна 4343 мм, колесная база – 2645 мм. Для сравнения, показатели локального C3 Aircross – 4320 и 2675 мм соответственно. Паспортный дорожный просвет «купе» – 180 мм. Объем багажника – 490 литров.

Бразильцам базовый Citroen Basalt предложен с фиатовским трехцилиндровым атмосферником 1.0 семейства Firefly, который традиционно для этой страны работает как на бензине (71 л.с.), так и на этаноле (75 л.с.). Двигатель сочетается с пятиступенчатой механикой. Остальные версии оснащены турботройкой 1.0 Turbo T200 (тоже от Fiat): на бензине она развивает 125 л.с., на этаноле – 130 л.с. Турбомотор комплектуется вариатором.

В Индии у Базальта другая техника: бензиновые трехцилиндровые атмосферник 1.0 (82 л.с.) и турбодвижок аналогичного объема (110 л.с.), оба – из семейства PureTech. Там младший мотор тоже работает в паре с 5МТ, старшему положены 6МТ или классический шестиступенчатый автомат. Привод же и у «бразильца», и у «индийца» исключительно передний.

В списке стандартного оборудования самого дешевого Citroen Basalt для Бразилии значатся: 16-дюймовые диски, светодиодные ДХО, цифровая приборка, мультимедийная система с 10-дюймовым планшетом, кондиционер, четыре подушки безопасности, камера заднего вида. Топ-версия – это противотуманки, задний парктроник и климат-контроль. На старте продаж также предложено «приветственное» исполнение First Edition, его фишки – таблички с названием комплектации, черные крыша и колеса, особые коврики и накладки на педалях.

Любопытно, что индийский Базальт в чем-то даже превосходит «бразильца», хотя обычно наоборот. Так, в Индии паркетник уже в базе имеет шесть «эйрбэгов», а у топового «купе» есть светодиодные фары и беспроводная зарядка для смартфона.

Согласно официальному пресс-релизу Stellantis, в Бразилии цена Citroen Basalt (здесь и далее – без учета «приветственной» версии) находится в диапазоне от 89 990 до 104 990 реалов, что эквивалентно примерно 1,6 млн – 1,8 млн рублей по актуальному курсу. Но в конфигураторе на местном потребительском сайте Citroen цены выше – от 96 990 до 115 890 реалов (около 1,7 млн – 2 млн рублей).