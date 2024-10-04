Производитель автомобильных кресел Recaro будет ликвидирован в результате банкротства

Крах потерпела немецкая компания Recaro Automotive GmbH, поставлявшая сиденья многим автопроизводителям, но независимый от неё холдинг Recaro, занимающийся производством кресел для самолётов и геймеров/стримеров, продолжит работу.

© Колеса.ру

Корни компании Recaro уходят в 1906 год, когда немецкий предприниматель Вильгельм Ройтер основал в Штутгарте кузовное ателье Stuttgarter Carosserie und Radfabrik, оно делало на заказ автомобильные кузова и складные крыши собственной разработки. В начале 1930-х компания заключает контракт с Porsche, после чего начинает заниматься разработкой автомобильных кресел. В 1963 году Ройтер продаёт кузовное ателье компании Porsche, но оставляет за собой производство сидений — оно было выделено в отдельную компанию, получившую имя Recaro (REutter-CAROsserie).

Впоследствии Recaro несколько раз меняла собственников и превратилась в современный многопрофильный Recaro Holding, причём выпускающая автомобильные кресла компания Recaro Automotive сегодня принадлежит американской компании Raven Acquisition и связана с головным холдингом только лицензией на бренд Recaro, в делах Recaro Automotive одноимённый холдинг никакого участия не принимает. Также от холдинга сегодня отделена выпускающая детские кресла компания Recaro Child Safety, она с начала этого года принадлежит немецкой компании Avova. Компании Recaro Aircraft Seating (производит кресла для самолётов) и Recaro Gaming (производит комнатные кресла для любителей компьютерных игр и стриминга) опосредовано остаются под контролем Recaro Holding.

Короче говоря, проблемы есть только у Recaro Automotive, штаб-квартира которой находится в городе Кирххайм-унтер-Текк — это пригород Штутгарта. Компания сильно пострадала во время пандемии COVID-19, потеряла крупные контракты и скатилась в финансовый кризис, из которого так и не смогла выбраться. В конце июля Recaro Automotive GmbH подала заявление о банкротстве в районный суд Эслингена. Судом был назначен внешний управляющий, начались поиски потенциальных инвесторов для спасения компании, но они ни к чему не привели. На этой неделе немецкие деловые СМИ (в частности Stuttgarter Zeitung) сообщили со ссылкой на представителя компании о том, что никто не заинтересован в продолжении выпуска автомобильных кресел Recaro и что до конца года все сотрудники компании (около 200 человек) будут уволены, а сама компания будет ликвидирована.

Из-за банкротства Recaro Automotive встало производство внедорожников британской компании Ineos Automotive — ей, очевидно, придётся искать нового поставщика кресел. Не исключено, что Recaro Holding, владеющий правами на бренд Recaro, через какое-то время отдаст его новому партнёру, и тогда автокресла Recaro вернутся на рынок, но историческая ветвь развития Recaro, похоже, оборвалась навсегда.