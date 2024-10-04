Будущий седан Audi A7 в камуфляже попался фотографам

Такая четырёхдверка немецкой марки, вероятно, будет представлена во второй половине следующего года. Ожидается, что модель поступит в продажу в начале 2026-го.

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Kolesa.ru уже сообщали ранее о том, что в Audi решили изменить систему раздачи имён своим моделям. Те, которые оснастят полностью электрическими силовыми установками, получат чётные индексы, а тем, у кого под капотом будут двигатели внутреннего сгорания, достанутся нечётные. В результате при смене генерации Audi A6 получит имя А7, а «шестёрка» отойдёт «зелёной» модели с приставкой e-tron.

Сейчас Ауди продолжает испытания своего будущего седана A7 (который по факту станет преемником и лифтбека Audi A7 Sportback). Прототип новинки немецкого бренда, входящего в состав концерна Volkswagen, недавно был замечен фотошпионами в ходе дорожных тестов в южной части Европы, свежей порцией снимков с нами поделились коллеги из испанского издания Motor.es.

Новый седан Audi A7 поборется за покупателей с BMW 5 series, Mercedes-Benz E-Class, Volvo S90 и Lexus ES. Детали экстерьера прототипа, засветившегося на фотографиях, пока весьма тщательно спрятаны с помощью маскировочной плёнки. Судя по снимкам, у модели будет крупный элемент, объединяющий в себе и радиаторную решётку, и воздухозаборник в нижней части переднего бампера. Он получил рисунок в виде сетки с крупными ячейками, в верхней части находится логотип марки.

У новинки, вероятно, будут горизонтально вытянутые фары простой формы, традиционные наружные зеркала на отдельных ножках, утопленные дверные ручки, антенна «акулий плавник» на крыше. Корму, вероятно, украсят небольшим спойлером на крышке багажника, а в нижней части заднего бампера можно увидеть пару прямоугольных патрубков выхлопной системы (по одному слева и справа).

Отметим, в компании пока держат внешность будущего седана Audi A7 в секрете. Минувшим летом свой вариант потенциального экстерьера этой новинки предложил дизайнер Kolesa.ru Никита Чуйко. Совпали ли представления художника с реальностью, мы узнаем после премьеры новинки, которая, вероятно, пройдёт во второй половине следующего года. Ожидается, что модель доберётся до дилеров в начале 2026-го.

По предварительным данным, техника новинки будет электрифицирована. В линейке, вероятно, будут бензиновые и дизельные двигатели, работающие в тандеме с 48-вольтовым электродовеском в составе MHEV-установок. Также в гамме ожидаются подключаемые гибриды, при движении только на электротяге у PHEV-вариантов максимальная дальнобойность составит 100 км. Всем исполнениям в пару предложат роботизированную коробку передач S tronic с двойным сцеплением.

Напомним, в прошлом месяце в объективы фотошпионов попался замаскированный прототип Audi Q7 следующего поколения. Ожидается, что этот кроссовер тоже дебютирует во второй половине 2025-го, а его продажи начнутся в начале 2026 года.