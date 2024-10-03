Tesla стала снова первой по продажам электрокаров

Китайскому BYD не хватает совсем немного, чтобы обойти показатели Tesla. После публикации результатов продаж двух крупнейших производителей электрокаров стало понятно, что у каждого из них свой успех, но и небольшой рост.

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Tesla за три месяца смогла продать 462 890 электромобилей, что чуть ниже планируемого, но на 6,4 % больше, чем за аналогичный период 2023 года, и на 4,2 % больше показателей II квартала. Из общего объёма 439 975 электрокаров пришлась на Model 3 и Model Y. Какие модели вошли в оставшееся количество, не уточняется.

За этот же период концерн BYD реализовал 443 426 пассажирских электрокаров, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 4 % больше, чем во II квартале. Таким образом, китайский производитель в очередной раз уступил американскому. Последняя победа над Tesla случилась по итогам IV квартала 2023 года.

Но стоит отметить, что весть 2024 года BYD показывает стабильный рост. В сентябре был в четвёртый раз побит рекорд месячных продаж, но с одной оговоркой — производитель всегда учитывает реализованные гибридные модели. Если взять только гибриды, то компания ставит рекорд седьмой месяц подряд.

Общий объём проданных электромобилей китайского бренда по итогам III квартала составил 1 134 892 единицы. Таким образом, BYD впервые преодолел показатель в миллион машин за квартал. Это объясняется нахлынувшей модой на бензоэлектрические модели среди китайцев. В сравнении с прошлым годом спрос вырос на 75%.