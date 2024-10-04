Девушка за рулем отвлеклась на телефон и врезалась в классический Jaguar XK120

Несмотря на неоднократные предупреждения об опасности залипания в телефон за рулём, люди продолжают это делать. Именно это стало причиной серьезной аварии в Австрии, где во время гонки Mille Miglia разбили редкий классический Jaguar XK120 1950-х годов.

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Инцидент произошел на прошлой неделе на тихой проселочной дороге недалеко от Элсбетена. Согласно местным сообщениям, 23-летняя венгерка, отвлекшись на телефон, врезалась на своем серебристом Opel Insignia в классический Jaguar.

За рулём Jaguar находили итальянцы Джузеппе Чербоне и Николо Боттини Бонграни. К счастью, все трое участников получили лишь незначительные травмы, хотя итальянцы выглядели окровавленными — вероятно, из-за отсутствия подушек безопасности и сильного удара.

Видео последствий быстро стало вирусным в социальных сетях, собрав миллионы просмотров. По данным австрийской газеты Kronen Zeitung, женщина призналась, что разговаривала по телефону во время аварии. На кадрах слышно, как экипаж Jaguar ругается на итальянском, все еще не оправившись от шока от произошедшего.

Правая сторона Xk120 сильно повреждена, с помятыми кузовными панелями и сломанной передней подвеской. К сожалению, восстановить его будет очень трудно и, несомненно, снизит его стоимость. Восстановленные экземпляры этого британского родстера в настоящее время продаются по цене от €35 тыс. до €250 тыс., в зависимости от их состояния и редкости.

Классическая модель участвовала в тренировочном заезде для мероприятия Mille Miglia Warm-Up. Эта австрийская версия ралли впервые прошла в Зальцбурге в прошлые выходные.

В тренировочном заезде Mille Miglia Warm-Up могли принять участие автомобили, которые выходили на старт оригинальных гонок Mille Miglia, проводившихся в Италии в период с 1927 по 1957 год, а также классические спортивные автомобили, выпущенные в период с 1958 по 1976 год.