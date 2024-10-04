Skoda против давления властей на автопроизводителей и покупателей

Глава Skoda призвал власти не решать за покупателей необходимость электрокаров. Руководитель концерна Клаус Зеллмер заявил, что сами клиенты, а не законодатели, должны решать, хотят ли они электромобили. Такую мысль он высказал на презентации нового компактного электрического внедорожника Elrog.

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По его словам, автопроизводители не в состоянии совершить что-то, что сможет массово привлечь покупателей к электромобилям, а вот законодателям стоит сделать больше для стимулирования спроса.

«Мы не можем изменить настроения клиентов, мы не можем предоставить всю зарядную инфраструктуру, и мы не можем предоставить цены на электроэнергию, которые будут выгодны электромобилям по сравнению с автомобилями с ДВС», — сказал Зеллмер.

Первоначально предполагалось, что Elroq заменит Karoq в линейке Skoda, но теперь эти два автомобиля будут сосуществовать с похожими размерами, внутренним пространством и, что самое важное, ценой. По всей Европе Karoq и Elroq будут стоить почти одинаково, став одними из самых дешёвых внедорожников в своем классе. Бензиновый Karoq в Германии стоит 33,1 тысячи евро, а электромобиль будет всего на 760 евро дороже.

В компании подчёркивают: им важен фактор доступности для потребителя.

«Цена Elroq — это агрессивный способ показать, что мы можем построить и предложить автомобиль, который будет на одном уровне с его собратом или сестрой с ДВС. Мы хотели показать, что это осуществимо. Мы действительно хотим предлагать автомобили, которые покупатели выберут сами, и будет интересно посмотреть, сколько людей выберут Elroq, а сколько останутся с Karoq», — сказал Зеллмер, отмечая привлекательную стоимость.

У производителя есть «два-три года», чтобы посмотреть, как покажет себя нынешний Karoq, после чего в Skoda решат, «делать ли еще одно обновление или нет».