Авторынок РФ в сентябре: больше, чем в августе, чтобы успеть до роста цен

На российском рынке новых легковых автомобилей за первые три квартала текущего года было продано 1 154 778 экземпляров, что на 60,9% больше, чем в январе-сентябре 2023-го.

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Судя по свежему отчёту «Автостата», в прошлом месяце в России было продано 150 879 новых легковых автомобилей. Этот результат на 36,7% превышает тот, который был зафиксирован по итогам сентября 2023-го. Кроме того, показатель на 1,7% превышает августовский, который ранее назвали самым успешным за последние 3,5 года. Рост спроса в прошлом месяце можно объяснить желанием клиентов купить автомобиль до переписывания ценников в сторону увеличения. Напомним, стоимость машин сейчас растёт из-за повышения утильсбора. Для составления отчёта о ситуации на авторынке РФ агентство использует информацию о постановке новых автомобилей на госучёт: это позволяет учитывать ТС, которые были официально проданы дилерами, и те машины, которые были ввезены в страну по схеме параллельного импорта.

По итогам сентября первая десятка самых продаваемых в РФ марок по-прежнему не изменила состав, причём большинство участников (буквально кроме двух) остались на своих же строчках. Во главе списка по-прежнему находится российская Lada, доля которой в сентябре составила 23,2%. От неё в ТОП-10 самых востребованных моделей входят занимающие первые два места «бюджетник» Granta (доля рынка РФ – 10,6%) и вернувшаяся в прошлом году Vesta (7%), а также расположившиеся на замыкающих 9 и 10 местах внедорожники Niva Travel (2,5%) и Niva Legend (2,4%).

МестоМаркаПродажи в сентябре 2024 года, шт.Продажи в сентябре 2023 года, шт.Разница, %1Lada34 98534 9910,02Haval19 72511 080+ 78,03Chery16 20512 100+ 33,94Geely16 0559175+ 75,05Changan11 5346110+ 88,86Omoda45095225- 13,77Jetour39171602+ 144,58Belgee3657--9Exeed36074520- 20,210Jaecoo3027--

Самым популярным иностранным брендом остаётся китайский Haval с долей в 13,1%. Его бестселлер прежний – выпускаемый на заводе под Тулой кроссовер Jolion, занимающий на российском авторынке 6,4%. Замыкает первую тройку марок поднебесная Chery, которая занимает в РФ долю, равную 10,7%. Она отрядила в ТОП-10 пару своих моделей – Tiggo 7 Pro Max (5%) и Tiggo 4 Pro (3,7%).

На четвёртой строке среди брендов располагается ещё один «китаец» – Geely, его доля равна 10,6%. Первая десятка моделей получила от него всего одного представителя – кроссовер Monjaro (3,3%). Первую пятёрку замыкает Changan с долей рынка 7,6%, его бестселлер – паркетник CS55 Plus (2,6%).

На шестом месте находится Omoda, занимающая в сентябре 3% авторынка РФ. В списке бестселлеров от неё находится кроссовер С5 (2,5%), которого не было в рейтинге в прошлом месяце: его возращение отправило ниже первой десятки паркетник Haval M6. Следом располагается бренд Jetour с долей в 2,6%, а ниже находится белорусская марка Belgee, которая заняла 2,4%. Напомним, она занимается выпуском бейдж-инжиниринговых моделей марки Geely.

МестоМодельПродажи в сентябре 2024 года, шт.Продажи в сентябре 2023 года, штРазница, %1Lada Granta15 93919 385- 17,82Lada Vesta10 5426396+ 64,83Haval Jolion96805733+ 68,84Chery Tiggo 7 pro Max74644521+ 65,15Chery Tiggo 4 Pro55503750+ 48,06Geely Monjaro49382864+ 72,47Changan CS55 Plus3850877+ 339,08Omoda C537774070- 7,29Lada Niva Travel37285009- 25,610Lada Niva Legend36674137- 11,4

На девятой строчке находится очередной «китаец» – Exeed с долей рынка 2,4%, а замыкает первую десятку лидеров поднебесная марка Jaecoo с долей 2,01% в РФ. Отметим, такие марки как Omoda, Jetour, Exeed и Jaecoo принадлежат китайской корпорации Chery.

По подсчётам агентства, на российском рынке новых легковых автомобилей за первые три квартала текущего года было продано 1 154 778 экземпляров, что на 60,9% (или в 1,6 раза) больше, чем в январе-сентябре 2023-го.