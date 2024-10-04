Названы две проблемы китайских авто с пробегом

На сегодняшний день средний возраст большинства китайских авто составляет менее двух лет. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Яна Хайцеэра.

© Газета.ру

Он отметил, что число авто из КНР на вторичном рынке будет увеличиваться вместе с ростом пробега. Автоэксперт считает, что в будущем россияне, владеющие подобными машинами, столкнутся со множеством проблем.

«Это недостаточно высокий уровень обслуживания, но не по причине отсутствия компетенций, а из-за нелогичной и плохой каталогизации запчастей. Это недостаток технической документации и малый ее объем. Работа с китайскими машинами очень осложнена для независимых ремонтников. Покупатели таких машин рискуют столкнуться с проблемами, связанными с коррозией и электроникой», — заявил он.

До этого группа хакеров обнаружила уязвимость безопасности в моделях Kia, которые подключены к интернету.

В июне они выяснили, что можно легко получить доступ к автомобилям, начиная с Kia Sportage 2014 года до Carnival 2025 года, используя их номерные знаки. Это позволило удаленно активировать различные функции автомобиля.

Слабая защита была связана с порталом владельца Kia Connect, информационно-развлекательным и телематическим сервисом, который обеспечивает удаленный доступ к определенным функциям. Доступ к функциям можно было получить всего за 30 секунд, независимо от того, была ли у автомобиля активная подписка на Kia Connect.