Никакого турбонаддува: доступные иномарки на атмосферной тяге

Quto составил список оборудованных атмосферными моторами иномарок. В последнее время даже бюджетные модели охотно примеряют турбированные силовые агрегаты — взять, например, сравнительно недорогой Belgee X50 (то есть дорестайлинговый Geely Coolray белорусской сборки). Его «турботройка» вполне надёжна, однако консервативные покупатели больше доверяют атмосферной тяге.

© Quto.ru

Geely Emgrand от 1 987 990 ₽

Модель предложит несколько комплектаций, но мотор заявлен один — «атмосферник» объёмом 1,5 литра, что выдаёт 122 силы. Коробок передач доступно две — 5-ступенчатая «механика» и 6-диапазонный автомат.

С 1 октября популярны седан подорожал на 53 000 рублей. Её новая стоимость — 2 112 990 рублей без учёта прямой скидки. Впрочем, прямой дисконт сохранился: его величина составляет 125 000 рублей.

В стартовую версию под названием Standart включены 8-дюймовый тачскрин медиасистемы, фронтальные подушки безопасности, система стабилизации и многое другое.

© Jetta

Jetta VA3 от 1 928 000 ₽

4,5-метровый «бюджетник» оснащён 1,5-литровым 112-сильным мотором и 6-ступенчатым «автоматом» Aisin. Выпускает машины совместное предприятие, где партнёрствуют концерн Volkswagen и автогигант FAW.

Это прямой наследник ушедшего Volkswagen Polo калужской сборки, так как обе машины базируются на фольксвагеновской платформе. Правда, у VA3 — более простые материалы отделки салона.

В начальную комплектацию Aggressive входят система стабилизации, задние парктроники и круиз-контроль. Продолжают список обычный кондиционер, электрические стеклоподъёмники и система старт-стоп.

© JAC

JAC JS3 от 1 849 000 ₽

На российском рынке модель предлагается со 109-сильным 1,6-литровым «атмосферником», с которым могут стыковаться шестиступенчатая «механика» или вариатор. А вот привод — исключительно передний.

В комплектации Comfort стоимостью 1 849 000 рублей присутствуют система стабилизации, простой кондиционер, круиз-контроль, датчики парковки сзади и фронтальные подушки безопасности.

Добавим, что это модель образца 2014 года. Правда, китайская марка почти ежегодно проводила обновления: в 2015, 2016, 2017 и, наконец, 2020 годах. К нам прибыл самый свежий вариант.

© BAIC

BAIC U5 Plus от 2 080 000 ₽

В движение BAIC U5 Plus калининградской сборки приводится 1,5-литровым 113-сильным бензиновым мотором, с которым стыкуется 5-ступенчатая «механика» или вариатор. Длина седана — 4 660 мм.

Сборка BAIC U5 Plus осуществляется на калининградском заводе «Автотор», притом — с частичной локализацией компонентов. С этого года планируется производство по полному циклу со сваркой кузовов.

В минимальном наборе присутствуют обивка сидений искусственной кожей, экран медиасистемы диагональю 12,3 дюйма, камера заднего вида, фронтальные подушки, кондиционер, плюс цифровая приборная панель.

Кстати, в нашей недавней подборке самых доступных иномарок на российском рынке также нашлось место нескольким атмосферным молелям.