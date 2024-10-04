НАПИ подсчитало стоимость владения Geely Monjaro

НАПИ подсчитал стоимость владения Geely Monjaro. Эксперты маркетингового агентства подсчитали стоимость владения автомобилем, который является одним из наиболее востребованных кроссоверов на российском рынке. В качестве примера был взят новый паркетник в комплектации Luxury стоимостью 3 876 000 рублей, купленный для личного пользования в столице, и ежегодно проезжающий 15 000 км.

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Стоимость владения — это сумма всех расходов на эксплуатацию автомобиля, а также его потеря в цене. Расчёты включают в себя покупку страховки ОСАГО и каско, транспортный налог, техобслуживание, текущий ремонт, покупку комплекта зимних шин и сезонный шиномонтаж, а также заправку бензином АИ-95 при заявленном производителем расходе.

В итоге оказалось, что владелец в течение пяти лет потратит на вседорожник 2 739 000 рублей, то есть 36,5 рублей за 1 км пути. Потерю стоимости аналитики оценили в 1 204 589 рублей.

Ранее были подсчитаны траты россиян на Toyota Land Cruiser 300. Эксперты Национального агентства промышленной информации (НАПИ) проанализировали стоимость владения японским внедорожником. В качестве примера аналитики взяли автомобиль с 3,5-литровым бензиновым двигателем в комплектации VX+ стоимостью 17 270 000 рублей. Согласно расчётам, машина была куплена в Москве для личного пользования и в год проезжала 20 тысяч км.

Помимо этого, в сентябре в НАПИ сделали расчёт стоимости владения внедорожником УАЗ «Хантер». Эксперты Национального агентства промышленной информации проанализировали траты владельцев на автомобиль производства Ульяновского автозавода на примере купленного в столице автомобиля в комплектации Expedition 2024 года выпуска, который был приобретён для личного пользования и ежегодно проезжает 20 тысяч км.