Дилеры начали продавать в России китайский Skoda Kamiq GT

В продаже в России появился кроссовер Skoda Kamiq GT из КНР, который при всей своей похожести с европейским тёзкой отличается от него значительно.

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Китайский Skoda Kamiq GT построен не на MQB, а на архаичной платформе старого Skoda Rapid - PQ25. Задние стойки кузова у Kamiq GT завалены чуть сильнее, более узкая светотехника, другой декор.

Приставка GT не означает, что под капотом будет мощный мотор. В данном случае это 112-сильный атмосферник MPI, агрегатированный классическим автоматом.

Назначенная цена - 3 200 000 рублей, однако при покупке в кредит, со страховкой и сдаче своего авто выгода может достигать 780 000 рублей.

Ранее "РГ" сообщала, что марка Skoda представила кроссовер Elroq. Это первая модель чешского автопроизводителя, которая скроена по новой дизайнерской рецептуре Modern Solid.