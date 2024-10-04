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Автомобили в России уже подорожали после повышения утильсбора

Самая масштабная индексация утильсбора произошла 1 октября 2024 года, дальнейшие корректировки будут менее ощутимыми, но будут проводиться вплоть до 2030 года. Производители уже отреагировали на новые ставки.

Какие марки уже подняли цены на свои авто после повышения утильсбора
© Российская Газета

В ходе мониторинга прайс-листов выяснилось, что 1 октября изменились цены на большинство моделей Geely и BelGee: прибавка составила от 20 до 64 тысяч рублей. Плюс 50 тысяч к цене с октября получил один из бестселлеров Chery - кроссовер Tiggo 7 Pro Max. Jaecoo J7 стал дороже на 100 тысяч рублей (цена - от 2,9 млн рублей), Jetour T2 стоит дороже, чем ранее на 250 тысяч рублей. У Omoda C5 и S5 прайсы повысились на 50 тысяч рублей.

Также ощутимо подорожали модели GAC за исключением некоторых версий, корректировке подверглась цена Changan CS55 Plus - плюс 100 тысяч рублей.

Эксперты заявляют, что процесс только начался и подорожание будет пролонгированным, чтобы в том числе не шокировать покупателя. Второй момент - пока ещё есть в стоках дилеров автомобили, ввезённые до 1 октября 2024 года, то есть на которые новые ставки не распространяются. Но это предложение, предупреждают дистрибьюторы, ограничено.

Также не стоит забывать, что цены на авто, ввозимые из-за границы, очень чувствительны к курсу валют, который в настоящее время снова отметился нестабильностью (на момент публикации доллар стоит 95,02 рубля, евро - 104,87 рубля, юань - 13,48 рубля).

Следующий этап корректировки утильсбора - 1 января 2024 года. Если с октября ставка в среднем выросла на 75-80%, то со следующего года - "только" на 10-20%.

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