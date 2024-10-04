Какие марки уже подняли цены на свои авто после повышения утильсбора

Самая масштабная индексация утильсбора произошла 1 октября 2024 года, дальнейшие корректировки будут менее ощутимыми, но будут проводиться вплоть до 2030 года. Производители уже отреагировали на новые ставки.

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В ходе мониторинга прайс-листов выяснилось, что 1 октября изменились цены на большинство моделей Geely и BelGee: прибавка составила от 20 до 64 тысяч рублей. Плюс 50 тысяч к цене с октября получил один из бестселлеров Chery - кроссовер Tiggo 7 Pro Max. Jaecoo J7 стал дороже на 100 тысяч рублей (цена - от 2,9 млн рублей), Jetour T2 стоит дороже, чем ранее на 250 тысяч рублей. У Omoda C5 и S5 прайсы повысились на 50 тысяч рублей.

Также ощутимо подорожали модели GAC за исключением некоторых версий, корректировке подверглась цена Changan CS55 Plus - плюс 100 тысяч рублей.

Эксперты заявляют, что процесс только начался и подорожание будет пролонгированным, чтобы в том числе не шокировать покупателя. Второй момент - пока ещё есть в стоках дилеров автомобили, ввезённые до 1 октября 2024 года, то есть на которые новые ставки не распространяются. Но это предложение, предупреждают дистрибьюторы, ограничено.

Также не стоит забывать, что цены на авто, ввозимые из-за границы, очень чувствительны к курсу валют, который в настоящее время снова отметился нестабильностью (на момент публикации доллар стоит 95,02 рубля, евро - 104,87 рубля, юань - 13,48 рубля).

Следующий этап корректировки утильсбора - 1 января 2024 года. Если с октября ставка в среднем выросла на 75-80%, то со следующего года - "только" на 10-20%.