Покупатель лишился машины из-за банкротства бывшей супруги продавца

В неприятной ситуации после покупки б/у автомобиля оказался житель Смоленской области Иван С. В 2022 году мужчина приобрел машину у частного лица. В договоре купли-продажи владелец указал заниженную стоимость автомобиля – меньше той, что получил от покупателя, и ниже среднерыночной.

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Через год выяснилось, что бывшая супруга продавца проходила процедуру банкротства. Машину, купленную в браке, а затем проданную смолянину, изъяли в счет погашения долга. Обманутому мужчине пришлось восстанавливать справедливость в суде.

– Чтобы защитить себя от подобных рисков, необходимо убедиться в отсутствии долгов у продавца автомобиля, – говорит практикующий в сфере гражданского права юрист Анна Шиян. – Если продавец приобретал автомобиль, находясь в браке, необходимо проверить и супругу (супруга) продавца. Отчет с интернет-ресурсов нужно сохранить, оплату проводить в безналичной форме, указывая назначение платежа. В договоре нужно указывать реальную рыночную стоимость авто, а если она ниже рыночной из-за дефектов, то фиксировать этот факт.

По данным сервиса «Автокод», банкротами на момент сделки являются 1% продавцов.