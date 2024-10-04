Пользователи рассказали, что их раздражает в таксистах

Россияне рассказали, что раздражает в таксистах
Россияне рассказали, что раздражает их в поездках на такси. В Роскачестве сообщили о росте удовлетворённости пассажиров поездками на такси в течение последних трёх лет, однако пользователи сервиса хотели бы получать больше информации о водителях. Помимо этого, по словам замглавы ведомства Антона Куканова, в ряде случаев просьбы перевозчиков раздражают россиян.
«В целом, если смотреть на удовлетворенность поездками за последние три года, то мы видим, что средний рейтинг растет. Не очень большими темпами, но, тем не менее, виден рост», — отметил Куканов.
Согласно проведённому Роскачеством исследованию, пассажирам не нравится отмена заказов, а также просьбы водителей оплатить поездку наличными или переводом, либо поставить водителю максимальную оценку в приложении. Негативно россияне высказываются о возможности активации режима ожидания до того, как таксисты приезжают к клиенту.
Также пользователи сервиса до заказа хотели бы получать больше информации о перевозчиках, их стаже, особенностях здоровья, а также времени, которое он уже провели на смене. Не лишним была бы возможность выбора водителей.
В Госдуме, тем временем, обращают внимание на монополизацию рынка такси, особенно в крупных городах, а также о проблемах, которые из-за этого возникают.
«Мы уже видим, что в Москве у нас остался практически один агрегатор, он хорошо работает. Но монополия — это всегда плохо, это структура, которая разрушает экономику, разрушает страну. Монополизация рынка приведет к увеличению цены, снижению безопасности, к тому, что мы разрушим те связи, которые нам так необходимы», — считает зампред думского комитета по защите конкуренции Сергей Лисовский.