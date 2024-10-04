Пользователи рассказали, что их раздражает в таксистах

Россияне рассказали, что раздражает их в поездках на такси. В Роскачестве сообщили о росте удовлетворённости пассажиров поездками на такси в течение последних трёх лет, однако пользователи сервиса хотели бы получать больше информации о водителях. Помимо этого, по словам замглавы ведомства Антона Куканова, в ряде случаев просьбы перевозчиков раздражают россиян.

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«В целом, если смотреть на удовлетворенность поездками за последние три года, то мы видим, что средний рейтинг растет. Не очень большими темпами, но, тем не менее, виден рост», — отметил Куканов.

Согласно проведённому Роскачеством исследованию, пассажирам не нравится отмена заказов, а также просьбы водителей оплатить поездку наличными или переводом, либо поставить водителю максимальную оценку в приложении. Негативно россияне высказываются о возможности активации режима ожидания до того, как таксисты приезжают к клиенту.

Также пользователи сервиса до заказа хотели бы получать больше информации о перевозчиках, их стаже, особенностях здоровья, а также времени, которое он уже провели на смене. Не лишним была бы возможность выбора водителей.

В Госдуме, тем временем, обращают внимание на монополизацию рынка такси, особенно в крупных городах, а также о проблемах, которые из-за этого возникают.