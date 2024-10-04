Программу льготного кредитования изменят для электромобилей

Зарубежные электромобили могут попасть в программу господдержки. Минпромторг собирается внести изменения в программу льготного автокредитования, чтобы в неё попали электромобили без учёта баллов локализации. При этом останется обязательное условие использовать критические компоненты для электрокаров, которые были произведены в России. Если предложение будет одобрено, то обновлённая программа начнёт действовать с 2025 года.

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Это означает, что если, например, китайский автопроизводитель установит в электромобиль батарею российского производства, то такой автомобиль можно будет купить с господдержкой. Сейчас составляется список критических компонентов российского производства, которые должны использоваться в автомобилях. Это делается совместно с научным центром РФ ФГУП «Нами».

Сейчас в программу льготного кредитования уже включены электромобили, но только те, которые полностью произведены в России. Сейчас для них не установлены требования по наличию баллов за локализацию.

Программа льготного автокредитования позволяет приобрести автомобиль с ДВС со скидкой 20% или 25% для жителей Дальнего Востока. Под программу попадают автомобили с ДВС стоимостью до 2 млн рублей, которые набрали минимум 1,6 тыс. баллов за локализацию. Сейчас это все модели Lada, ВИС, УАЗ, ГАЗ массой до 3,5 т и кроссовер Haval Jolion, который произведён в Тульской области. На электромобили, выпущенные в России, распространяется скидка 35%. Под программу попадают электромобили бренда Evolute, «Москвич» 3е и «Амберавто» А5.