Geely Monjaro остается одним из самых популярных кроссоверов в России

Автостат составил рейтинг популярных кроссоверов и внедорожников. В топ-10 самых продаваемых моделей сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) в сентябре произошли изменения, хотя лидер прежний — это Haval Jolion. В первую пятерку в начале осени вернулся Geely Monjaro, вытеснив отечественную Lada Niva Travel и заняв четвертое место. В тройку же, помимо Jolion, вошли две модели Сhery — это Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 4 Pro.

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Haval Jolion, который в сентябре стал не только самым продаваемым кроссовером в России, но и самой популярной иномаркой на рынке, разошелся в количестве 9680 экземпляров. Продажи Chery Tiggo 7 Pro Max, занявшего второе место в рейтинге, составили 7464 штуки, а «младший» Tiggo 4 Pro (третья строчка) выбрали 5550 россиян. Geely Monjaro завершил первый осенний месяц на четвертой позиции с результатом 4938 проданных штук, а замкнул пятерку Changan CS55 Plus (3850 штук).

В топ-10 попали Omoda C5 (3777 шт.), Lada Niva Travel (3728 шт.) и Niva Legend (3667 шт.), а также Haval M6 (3603 шт.) и Geely Atlas (3283 шт.). Из десятки выпал Belgee X50, который представляет собой дорестайлинговый Geely Coolray белорусской сборки.

Днем ранее «Автостат» опубликовал полный отчет о продажах новых легковых автомобилей в сентябре и за девять месяцев 2024 года. В сентябре был установлен рекорд: россияне купили 150,9 тысячи новых легковых автомобилей, что стало лучшим месячным показателем за последние 3,5 года, а именно с мая 2021-го. Результат сентября на два процента выше августовского и на 37 процентов превосходит показатель первого месяца осени 2023 года. С января по сентябрь дилеры реализовали 1 154 778 новых легковушек, что на 60,9 процента больше, за девять месяцев 2023-го.