Безопасность грузовой Lada Granta проверили краш-тестами

Грузовую Lada Granta разбили на краш-тесте. Нижегородская компания «Промтех» впервые показала краш-тесты фургона Kub, построенного на базе отечественного «бюджетника». К слову, процедура является обязательной частью сертификации автомобилей для российского рынка.

В компании отметили, что по итогам тестов «звёздная» оценка безопасности машин не выставляется, однако они подтверждают соответствие российским требованиям безопасности. К слову, стоимость одного удара на испытательном полигоне НАМИ составляет около 2 млн рублей, и это не считая цены самого автомобиля.

Одним из основных требований в ходе разработки фургона являлась жёсткость каркаса — кузов не должен складываться, как во время резонансного ДТП на Садовом кольце в 2020 году. За это в машинах «Промтеха» отвечают специально созданные силовые элементы.

В итоге при лобовом столкновении манекены, изображающие водителя и пассажира, получили лёгкие травмы. При этом датчики, установленные в изображающем пассажира макете, показали, что он не ударился головой. Выпущенный в Нижнем Новгороде кузов выдержал и боковой удар, защитив сидящих внутри.

Ранее производитель представил минивэн Lada Largus Roof второго поколения. Впервые нижегородский производитель презентовал Lada Largus Roof под занавес 2021 года: от стандартных фургонов и универсалов исполнение Roof отличается высокой пластиковой крышей, которую «Промтех» делает своими силами. А сейчас готов улучшенный вариант «Руфа» на базе рестайлингового «Ларгуса».

Ранее нижегородская компания представила фургон и минивэн на основе внедорожника Niva Legend. И, если габаритная длина стандартной трёхдверной «Нивы» составляет 3740, то коммерческих новинок — уже 4900 мм. А потому неудивительно, что под капотом модели установлен модернизированный мотор ВАЗ-21214, форсированный до 106 сил. И этого оказалось мало.